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На Среднем Урале к ДТП приводят заснеженные дорогиСегодня в 15:02

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Уверены в ГИБДД.

В Свердловской области неочищенные от снега и льда дороги становятся причиной ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

За 10 января в Екатеринбурге произошло 4 аварии, в которых пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок. На местах ДТП сотрудники Госавтоинспекции нашли рыхлый снег на проезжей части, снежный накат, снежные валы вдоль бордюров и заснеженные тротуары. Причину этого инспекторы видят в плохой работе дорожных служб и отсутствии контроля. Так, подрядчики не обрабатывали проезжую часть противогололедными материалами до осадков. Уборку снега они проводят ночью. А снег, выпавший днем, автомобили уплотняют и укатывают.


Фото: УГИБДД по Свердловской области

Подобная ситуация характерна для Ревды, Полевского, Асбеста, Каменска-Уральского, Первоуральска и других городов области.

С начала 2018 года ГИБДД уже выдала 628 предписаний на устранение недостатков состояния дорог. К административной ответственности привлекли 22 должностных лица, вынесено 5 определений о возбуждении административных дел.

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