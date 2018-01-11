И остался без зуба.

18 декабря 2017 года в Каменске-Уральском в мини-садике детского досугового центра по улице Алюминиевой полуторагодовалый ребенок получил травму.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, малыш ударился лицом об игрушку и выбил себе зуб. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выяснят, оказывало ли учреждение услуги, отвечающие всем требованиям безопасности или нет. Для этого опрашиваются родственники ребенка и сотрудники мини-садика.

Также для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью малыша, будет проведена судебная экспертиза.