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В Каменске-Уральском ребенок получил травму в детском садуСегодня в 15:10

  • Текст

И остался без зуба.

18 декабря 2017 года в Каменске-Уральском в мини-садике детского досугового центра по улице Алюминиевой полуторагодовалый ребенок получил травму.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, малыш ударился лицом об игрушку и выбил себе зуб. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выяснят, оказывало ли учреждение услуги, отвечающие всем требованиям безопасности или нет. Для этого опрашиваются родственники ребенка и сотрудники мини-садика.

Также для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью малыша, будет проведена судебная экспертиза.

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