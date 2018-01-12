Мужчина 15 лет был в розыске.

В Таиланде задержан бывший глава японской преступной группировки якудза "Ямагути-гуми". Мужчина почти 15 лет находился в розыске за убийство, пишет Coconuts Bangkok.

Вычислить 74-летнего Синэхару Сираи, жившего с супругой в центральной провинции Лопбури, помогло вирусное фото. Снимки обнаженного по пояс пожилого мужчины с многочисленными татуировками, характерными для якудза, были размещены в Facebook, передает "Уралинформбюро".

Сираи объявили в международный розыск в 2003 году, когда против него было выдвинуто обвинение в убийстве "шишки" из другой группировки якудза.