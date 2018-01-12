Лжегазовики обобрали пожилых екатеринбуржцев11 января в 15:27
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Под Новый год.
В АО "Екатеринбурггаз" обратились с жалобой жители дома по улице Седова. Пожилая супружеская пара под Новый год осталась без денег после визита менеджеров, представившихся газовиками.
20 декабря 2017 года в квартиру пенсионеров постучались молодые люди и, заявив, что они представители "Екатеринбурггаза", потребовали абонентскую книжку, прошли к газовому оборудованию и якобы проверили его на утечку газа.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, ловкие коммивояжеры убедили пенсионеров, что им необходимо приобрести сигнализатор загазованности. Прибор обошелся пенсионерам в "льготные" 6 900 рублей. Потребителям оставили документы от организации "Системы газобезопасности" ИП из поселка Лобва Свердловской области.
"Они уверяли, что покупка обязательна согласно постановлению правительства, что прибор обеспечивает перекрытие газа в случае его утечки, обеспечивая безопасность", - рассказали обманутые потребители. Теперь они собираются обратиться за помощью в прокуратуру.
АО "Екатеринбурггаз" призывает горожан к бдительности. Специалисты предприятия не принуждают абонентов к покупке дорогостоящих и часто ненужных приборов. Закон не обязывает приобретать и устанавливать сигнализаторы загазованности в квартирах.
Сотрудники "Екатеринбурггаза" приходят к абонентам только в случаях вызова или планового техобслуживания. Графики проведения плановых работ согласовываются с управляющими компаниями, публикуются на официальном сайте компании ekgas.ru. Информацию о том, кто пришел с ревизией, можно проверить в УК, в районном подразделении "Екатеринбурггаза", по телефону аварийной службы 04 и 104 с мобильных телефонов. При каждом визите специалиста газовой службы стоит проверить у него удостоверение и печать организации.
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