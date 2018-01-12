Ей грозит "уголовка".

Главврач городской больницы Златоуста стала жертвой мошенника. Мужчина представился сотрудником прокуратуры и попросил перевести деньги, чтобы передать их московским ревизорам, приехавшим с комиссией. Об этом "Уралинформбюро" сообщил прокурор города Евгений Шумихин.

"Женщине позвонили утром 9 января. Попросили приехать на встречу и привести дорогой коньяк. Потом вновь позвонил и сказал, чтобы главврач перевела 15 000 рублей на телефон. Женщина это сделала, а потом пришла в здание прокуратуры на встречу, здесь и поняла, что ее обманули", – рассказал Шумихин. Сотрудники прокуратуры направили медика в полицию. Там женщина написала заявление. По словам прокурора, это не первая подобная афера в городе.

Сейчас региональное СУ СКР ведет следствие по факту гибели ребенка в больнице Златоуста в декабре. Возможно, главврач посчитала, что московская комиссия приехала из-за этого. Сама женщина теперь может пойти под суд, так как дала взятку предполагаемому должностному лицу.

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