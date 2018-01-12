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В Югре весной готовы встретить Патриарха Кирилла 11 января в 16:54

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На освящение нового храма.

Югру в этом году посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Планируется, что он освятит храм в честь святой мученицы Татианы в Когалыме и посетит женский монастырь Умиления Божией матери в Сургуте.

"Действительно мы ожидаем визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Югру, но точная дата еще неизвестна", - уточнил "Уралинформбюро" председатель отдел по взаимодействию с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии диакон Антоний Долгушин.

Между тем, в Когалыме к визиту патриарха практически уже все готово. Строительные работы в новом храме в честь святой мученицы Татианы завершены, осталось только передать его на баланс Епархии. Об этом агентству рассказал его настоятель, иерей Яков Мусс.


Фото: ugraeparhia.ru

"Сейчас мы пытаемся согласовать даты торжественного открытия храма. Спонсоры, которые помогли с его возведением, намерены провести его вместе с участием нашего митрополита. Конкретные даты уточняются, но мы, вероятно, можем рассчитывать на февраль. Это мероприятие позволит начать проводить в храме богослужения. А после этого мы будем готовиться к визиту патриарха", - пояснил он.

О визите главы РПЦ в Югру ранее на встрече с журналистами заявлял митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, однако конкретной даты визита он также не назвал, уточнив, что это может произойти в мае или сентябре.

Впервые патриарх Кирилл посетил Югру в 2013 году. Длился визит четыре дня, в Сургуте он освятил храм святого великомученика Георгия Победоносца.

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