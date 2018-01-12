И электронных сигарет.

Власти Катара запретили ввозить в страну табачную продукцию и рекламу, пропагандирующую курение. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на посольство государства.

В частности, под ограничение попал жевательный табак в любой форме и под любым названием, электронные сигареты, кальяны, насвай, автоматы по продаже сигарет.

Хранение и перевозка табачных изделий на территории Катара отныне влечет юридическую ответственность.

Ранее власти Таиланда напомнили туристам о запрете ввоза электронных сигарет в Королевство. Это было сделано, чтобы оградить тайскую молодежь от опасного пристрастия к курению, передает "Уралинформбюро".