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Власти Катара запретили ввоз табака в страну11 января в 17:04

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И электронных сигарет.

Власти Катара запретили ввозить в страну табачную продукцию и рекламу, пропагандирующую курение. Об этом сообщает Ростуризм со ссылкой на посольство государства.

В частности, под ограничение попал жевательный табак в любой форме и под любым названием, электронные сигареты, кальяны, насвай, автоматы по продаже сигарет.

Хранение и перевозка табачных изделий на территории Катара отныне влечет юридическую ответственность.

Ранее власти Таиланда напомнили туристам о запрете ввоза электронных сигарет в Королевство. Это было сделано, чтобы оградить тайскую молодежь от опасного пристрастия к курению, передает "Уралинформбюро".

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