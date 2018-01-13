ТОП-5 главных видео уходящей недели12 января в 17:05
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По версии "Уралинформбюро".
1. Пообедал на 28 миллионов
Интернет-пользователи активно обсуждают видео, с объяснением солдата-срочника, как он умудрился спалить БТР и оружие. Ролик появился на YouTube 10 января.
Молодой человек пытался разогреть консервы на костре рядом с бронетранспортером, накрытым маскировочной сеткой, сухими ветками и травой. Минобороны РФ не стало взыскивать с юноши 28 миллионов рублей нанесенного им ущерба, но послужить в дисбате ему пришлось
2. Новогоднее волшебство
В канун Нового года волонтеры из Екатеринбурга привезли в Асбестовский детский дом праздник. Его воспитанников пришли поздравить Дед Мороз, профессор развлекательных наук, фокусник и символ 2018 года - собаки породы акита-ину. Волшебное шоу от Феи мыльных пузырей зачаровало абсолютно всех зрителей, убедитесь сами!
3. Реально большой защитник
63-летняя биолог Нэн Хаузер может по праву гордиться своим защитником. От нападения трехметровой тигровой акулы женщину спас горбатый кит.
Триллер разыгрался в южной части Тихого океана. Пока исследовательница была увлечена наблюдением за морским гигантом, к ней подкралась акула. Кит, заметивший хищницу, начал прикрывать Нэн плавниками, а в какой-то момент и вовсе вынес ее на поверхность воды на спине.
4. Ёлочка, лети!
Необычные соревнования проходят в Германии после празднования Нового года. В местечке Вайденталь собираются десятки участников и сотни зрителей ежегодного чемпионата по метанию рождественских елок. Сильнейших выбирают в дисциплинах "метание копья", "метание молота" и "бросок в высоту".
5. Лемур-лямур
Любопытные кошачьи лемуры из зоопарка Банхем в графстве Норфолк взяли "в осаду" журналиста ВВС.
Алекс Данлоп освещал ежегодную январскую перепись обитателей зверинца, когда на него набросилась стая любопытных лемуров. Животные не только посидели на корреспонденте, но даже попробовали его на зубок, несколько раз укусив за пальцы.
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