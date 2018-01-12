В Интернет попало видео солдатского "обеда" за 28 миллионов рублей11 января в 17:54
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За счет Минобороны.
Пользователи сети Интернет активно обсуждают видео, на котором запечатлен казус с участием одного из солдат российской армии. Ролик, где срочник объясняет как он умудрился спалить военную технику, был опубликован на YouTube 10 января, передает "Уралинформбюро".
На кадрах, предположительно, запечатлен рядовой Семен Мережников. Солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР и военную амуницию на сумму свыше 28 миллионов рублей, пишет "Лента.ру".
Видео: Foxtrot Fox / YouTube
За такой "подвиг" военнослужащего решением Астраханского гарнизонного военного суда упекли в дисбат на полгода. Впрочем, ему повезло, что инстанция не стала взыскивать материальный ущерб.
Стоит отметить, что инцидент произошел в мае 2017 года. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра.
Рядовой-срочник уже вышел на свободу.
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