За 2 миллиона рублей.

В 2017 году ЕВРАЗ направил 2 миллиона рублей на конструкторы для занятий робототехникой в детских садах Нижнего Тагила. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе компании. 135 наборов попали в 34 подшефных ДОУ. Конструкторы стали частью проекта ранней профориентации "Сегодня дошкольник, завтра – металлург".

Среди обучающих наборов "Изобретатель машин", "Фантазер", сенсорный киоск "Игренок", игровая развивающая среда "Навигатум в мире профессий", "Магнитные конструкторы", цифровые микроскопы, "РобоКидс" с программируемым устройством.

ЕВРАЗ шефствует над детскими садами, школами, средними и высшими учебными заведениями Нижнего Тагила и Качканара. Компания обновляет учебное оборудование, наглядные пособия, приборы для проведения опытов.

В подшефных детских садах подразделения ЕВРАЗ ремонтируют детские площадки, убирают территорию, организуют праздники.