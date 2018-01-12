До жертвы.

Госдума РФ готовит закон о профилактике домашнего насилия. Депутаты намерены запретить виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим, передает "Уралинформбюро".

Об этой инициативе СМИ рассказала заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

В проекте закона речь идет о так называемом охранном ордере. Это документ, выдаваемый судом и ограничивающий определенным образом обвиняемого в жестоком обращении.

"Это будет абсолютно новый закон об основах профилактики домашнего насилия. Сейчас речь идет об охранном ордере. Выписывается ордер, и не ты, которую били, уходишь из дома и бежишь в реабилитационный центр, а тот человек, который причинил тебе зло - он уходит и не имеет права подходить до суда. Мы его доработаем через месяц-два и будем вносить", - уточнила Пушкина.

По ее словам, внести проект закона планируется в ближайшие месяцы. Если документ вступит в силу, то он заставит виновных в домашнем насилии пересмотреть свое поведение.