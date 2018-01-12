Ради безопасности.

До конца июля 2018 года в Екатеринбурге для движения пешеходов и автомобилистов будут недоступны три участка улиц Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева), Ключевской (от Мельникова до Пирогова) и Татищева (от Мельникова до Репина) в сторону центра.

С 1 февраля будет введено ограничение на указанных участках улиц Пирогова и Ключевской, а с 15 февраля — на участке улицы Татищева. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы, ограничения вводит компания "Астерос", специалисты которой будут возводить специальные технические средства, обеспечивающие безопасность горожан.

Как следует из открытых источников, компания "Астерос" создает периметр безопасности и "чистой" зоны на территории ОК "Лужники" в преддверии ЧМ-2018. В частности, по периметру столичного комплекса строится семь пешеходных и шесть транспортных КПП, устанавливается система видеонаблюдения, стационарные металлообнаружители, рентгенотелевизионное оборудование для досмотра и прочие системы безопасности.

В июне в Екатеринбурге пройдут четыре игры группового этапа ЧМ-2018. 5 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу. 24 июня состоится матч Япония – Сенегал, а 27 числа болельщики увидят встречу Мексики и Швеции.