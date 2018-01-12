Из-за 32 тысяч рублей.

Кировский районный суд отклонил иск дольщиков ЖК "Кольцовский" к компании "Диарт-Урал", в котором они требовали включить их в реестр пострадавших граждан. Об этом они сообщили корреспонденту "Уралинформбюро".

По словам представителей инициативной группы дольщиков "Кольцовского дворика", судья никак не мотивировал свое решение, пообещав предоставить развернутое обоснование вердикта 16 января.

"Подрядчик должен был предоставить суду документы, подтверждающие факт выполнения работ на объекте, однако он просто прислал отзыв, в котором было сказано: мол, работы ведутся, — пояснил в беседе с "Уралинформбюро" дольщик Сергей. — Кроме того, он предоставил в Департамент госжилстройнадзора смету на работы по расчистке стройплощадки от снега на сумму 32 тысячи рублей".

Как пояснили дольщики, эта смета и стала решающим аргументом для суда, якобы доказывающим прирост строительства проблемного объекта за третий квартал 2017 года. "Но если это и прирост, то всего по одной площадке, а проект предусматривает строительство пяти домов!" — негодуют дольщики.

Теперь дольщики планируют подать апелляцию в Свердловский областной суд. Стоит добавить, что это уже не первое судебное заседание по иску дольщиков к "Диарт-Уралу". Предыдущее рассмотрение искового заявления состоялось 19 декабря 2017 года.

Тогда же Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Полицейские ищут 386 пострадавших от недобросовестного застройщика "Кольцовского дворика"

Ранее "Уралинформбюро" писало о том, что ЖК "Кольцовский дворик" нашли нового инвестора. Строительные работы на домах №№1 и 2 обещали возобновить в апреле 2018 года. В беседе с корреспондентом агентства дольщики подтвердили, что новый инвестор для достройки объекта найден, но его имя пока не разглашается, и на каких условиях он зайдет на площадку, пока непонятно.

Следует напомнить, что ЖК "Кольцовский дворик" — один из самых знаменитых в Екатеринбурге долевых долгостроев, расположенный в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания "Диарт-Урал". Изначально планировалось построить на этом участке три многосекционных жилых дома с подземными автостоянками и встроенными помещениями.

Однако в 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. Из пяти запроектированных домов к настоящему моменту не построен ни один. В рядах дольщиков, пострадавших от действий застройщика, на данный момент числится 458 человек.

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