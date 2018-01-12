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Столица Урала "протестирует" крещенские морозыСегодня в 08:52

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За неделю до праздника.

В конце первой рабочей недели 2018 года в Екатеринбург придет мороз. Ночная температура в пятницу, субботу и воскресенье понизится до минус 20 градусов. Днем же в уральской столице ожидается не выше минус 15. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

В области ночью столбики термометров будут опускаться до минус 30.

Все три дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Обойдется без существенных осадков.

Стоит отметить, что в начале следующей недели ожидается существенное потепление. Но к празднику Крещение традиционно похолодает.

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