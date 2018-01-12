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Самолеты оснастят "птичьими" крыльямиСегодня в 10:26

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Через несколько лет.

Крылья наподобие птичьих помогут самолетам сэкономить как минимум 4% топлива. К такому выводу пришли ученые из Института механики в Тулузе, смоделировав и опробовав в аэротрубе механическое крыло по образу орлиного, пишет Aviationweek.

Электрический моторчик поднимает или опускает кончик крыла во время полета, существенно улучшая аэродинамику, передает "Уралинформбюро".

Исследовали ведут работу с компанией Airbus по проведению через два года полномасштабных испытаний "птичьего" крыла. Если они окажутся удачными, самолетостроение ждет революция. В Лету канут привычные закрылки и отработанный механизм взлета и посадки. Даже сам полет претерпит изменения.

Однако скептики сомневаются, что маломощные электромоторчики справятся с сопротивлением воздуха на высокой скорости, что грозит катастрофой.

Стоит отметить, что "птичьей" разработкой заинтересовались французские военные.

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