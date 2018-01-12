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В Туркмении запретили цветные машиныСегодня в 10:42

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"Не приносят удачи".

В Туркменистане запретили водить все машины, кроме белых. Дорожная полиция останавливает "неправильные" автомобили, требуя отогнать их на штрафстоянку. Кроме того, от владельцев просят расписку, что машину в ближайшее время перекрасят в белый, передает "Уралинформбюро".

Поскольку письменных постановлений и приказов касательно темных машин не издавалось, сотрудники ДПС самостоятельно решают, какие цвета авто разрешены, сообщает "Хроника Туркменистана".

Предположительно, запрет связан с предубеждениями президента страны Гурбангулы Бердымухаммедова. По сведениям RTVi, он считает, что только белые автомобили приносят удачу.

Стоит отметить, что с середины декабря в Туркмении также введен запрет на вождение автомобилей женщинами.

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