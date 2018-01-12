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Свердловским школьникам разрешили не ходить на занятияСегодня в 11:09

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При -25 градусах.

Ученики младших классов школ Свердловской области могут не ходить на занятия при минус 25 градусах и сильном ветре, без ветра – при минус 28. Учащимся 5-9 классов можно не ходить в школу при минус 28 и минус 30 градусах соответственно. Старшеклассники могут остаться дома при "ветряных" минус 30 и минус 35 без ветра. Нормативы закреплены в документе Министерства образования Свердловской области.

Если дети пришли в школу в холодный день, с ними все равно проведут занятия, передает "Уралинформбюро". Но при этом в классах должна поддерживаться температура от плюс 18 до плюс 24 градусов. В спортзалах – 17-20 градусов.

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