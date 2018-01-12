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Воспитательница детсада в Ташкенте издевалась над малышами Сегодня в 12:11

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Ее засекли по камерам.

Воспитательница детского сада №20 в Ташкенте (Узбекистан) издевалась над детьми. На кадрах с камер, расположенных в игровой комнате, видно, как женщина сильно толкает ребенка, после чего тот ударяется об стену и падает. Инцидент произошел 8 января, передает "Уралинформбюро".

Как выяснилось, ранее заведующая детсадом уже проводила встречу родителей и участкового инспектора из-за суровой воспитательницы, которая оскорбляла и обижала детей. Тогда ей не могли ничего "предъявить": не было доказательств.

"При этом многие родители тогда высказались за то, чтобы оставить воспитателя на работе, так как дети из-за страха перед ней не раскрывали происходящее в группе", – цитирует Sputnik министерство дошкольного образования.

Тогда на свои деньги руководитель садика установила в игровой комнате камеру.

С появлением видеоролика воспитательницу уволили "за грубое нарушение трудовых обязанностей". Также в министерстве пообещали, что постараются не допустить женщину к работе с детьми. Заведующая дошкольного учреждения получила выговор.

Кроме того, пострадавшему от рук женщины ребенку организовали полное бесплатное медобследование и МРТ

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