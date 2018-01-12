Чтобы меньше пили.

На алкогольной таре могут появиться устрашающие картинки, аналогичные тем, что "украшают" пачки сигарет. С инициативой размещать на бутылках иллюстрации вреда от чрезмерного употребления спиртного в Минздрав обратилось руководство "Трезвой России", передает "Уралинформбюро".

Автор идеи глава "Трезвой России" Султан Хамзаев считает, что одной надписи о вреде спиртного на этикетках недостаточно. Фотографии пораженных алкоголем органов дадут гражданам более полное представление о последствиях выпивки и станут стимулом для сохранения здоровья.

В Минздраве РФ пообещали рассмотреть данную идею. "Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные", - цитирует RT пресс-секретаря ведомства, директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Олега Салагая.

Эксперты же сомневаются в действенности "страшилок". Картинки на бутылках могут повлиять лишь на подрастающее поколение, то есть эффект от них проявится в очень отдаленной перспективе. Алкоголики со стажем вряд ли станут разглядывать тару, им гораздо важнее быстрее добраться до ее содержимого.