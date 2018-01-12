У которой остеохондроз перепутали с раком.

Следователи начали проверку по факту гибели многодетной матери в больнице Краснотурьинска. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

11 января 2018 года 27-летняя Евгения Попова скончалась от рака груди, который ей слишком поздно диагностировали. Изначально женщину лечили от остеохондроза. У нее осталось трое детей: старшей девочке 4,5 года, младшему сыну 8 месяцев.

В ходе проверки следователи установят, в полном ли объеме женщине была оказана медицинская помощь. Также выясняется, насколько своевременно был поставлен диагноз.