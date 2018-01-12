За 2017 год.

В течение 2017 года от менингококковой инфекции на Среднем Урале умерли 5 человек. Последней жертвой стала 16-летняя девушка, скончавшаяся в декабре от молниеносной формы менингококкового сепсиса. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости этим видом инфекции в 2017 году был на 40% выше, чем годом ранее. Всего за год было зарегистрировано 30 случаев заражения. 22 заболевших – дети и подростки.

Источником менингококка является инфицированный человек. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов заболевания – высокая температура, светобоязнь, головная боль, боли в мышцах и суставах, рвота, спутанность сознания. Болезнь может привести к повреждению мозга, потере слуха и смерти.

Прививка против менингококка входит в областной прививочный календарь. В 2017 году в Свердловской области были привиты 7749 человек, в том числе 600 детей и подростков.