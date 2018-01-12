Официально.

Экс-министр здравоохранения Среднего Урала Игорь Трофимов официально назначен главным врачом Свердловской областной клинической больницы №1. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

Ранее глава Среднего Урала заявлял, что переход Трофимова в областную больницу – логичное применение знаний и опыта главы минздрава, которое поможет развить крупнейшее лечебное учреждение региона.

Феликс Бадаев, который занимал пост главы ОКБ №1 последние 10 лет, с 15 января покидает кабинет по собственной инициативе, говорится в сообщении пресс-службы правительства Свердловской области. Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Бадаев достиг пенсионного возраста: ему исполнилось 65 лет.

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