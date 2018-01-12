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Неопытных свердловчан просят отказаться от поездокСегодня в 14:38

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За рулем.

Свердловская Госавтоинспекция призывает неопытных водителей отказаться от поездок по зимним дорогам. Специалисты считают, что начинающие автолюбители, а также те, кто пренебрегает сезонными правилами передвижения, подвергают опасности себя и других участников движения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, с начала 2018 года на территории межмуниципального отдела МВД России "Заречный" произошло 19 аварий, в которых погибли четыре человека, в том числе ребенок.

11 января на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган женщина за рулем Chevrolet Klan не рассчитала скорость и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком Scania. Сотрудники ГАИ выяснили, что неопытного водителя "занесло" на дороге.

Также по неопытности водителя, чей стаж меньше года, произошла авария на трассе между Екатеринбургом и Тюменью 8 января. Из-за встречного столкновения на месте погибли три человека, а через несколько дней в больнице скончалась 4-летняя девочка.

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