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"Атомстройкомплекс" ввел в эксплуатацию первый из домов в парке12 января в 16:42

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И благоустроил окружающую его зеленую зону.

Компания "Атомстройкомплекс" - один из ведущих застройщиков Екатеринбурга - получила акт ввода на первый дом ЖК "WOODS. Дома в парке". Комплекс из четырех 27-этажных высоток возводится в квартале улиц Амундсена - Разливная микрорайона УНЦ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс".

Квартиры в доме сдаются укомплектованными мебелью и бытовой техникой. Ключи собственникам будут переданы согласно договорным условиям до 30 апреля.

Покупателей недвижимости в ЖК "WOODS. Дома в парке" привлекает его расположение - непосредственно в лесопарковой зоне. Второй дом комплекса планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года, идет строительство третьего дома.

Данный проект стал примером конструктивного диалога между застройщиком и горожанами. Когда "Атомстройкомплекс" только получил участок на Амундсена - Разливной, жители УНЦ протестовали против застройки и вырубки парка. В итоге компания учла все пожелания и сохранила максимум деревьев, сделав их изюминкой проекта. Кроме того, рощу постепенно благоустраивают.

В 2017 году застройщик провел санитарную чистку леса, вывез больше 10 КамАЗов мусора, установил беседку-перголу в центре парка, приступил к отсыпке пешеходных дорожек. К окончанию строительства домов в парке появятся малые формы, экоплощадка с поилками для птиц и другие новшества.

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