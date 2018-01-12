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В свердловские моногорода придет "Электронное здравоохранение"Сегодня в 16:00

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И "Бережливая поликлиника".

В моногородах Среднего Урала в 2018 году заработает "Бережливая поликлиника". Об этом на заседании проектного комитета по направлению социально-экономической политики региона "Развитие территорий опережающего экономического роста" заявил министр здравоохранения области Андрей Цветков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, в этом году ведомство планирует реализовать проект "Бережливая поликлиника" в 17 амбулаторно-поликлинических подразделениях медорганизаций 17 моногородов. Кроме того, будет продолжено развитие информационных технологий.

Инициативы будут воплощены в ходе программы по развитию моногородов, которая реализуется в рамках приоритетного регионального проекта "Электронное здравоохранение".

Также Цветков отметил, что в 2017 году в моногорода региона поставлено 38 автомобилей за счет средств федерального и областного бюджетов. За два года парк санитарного автотранспорта обновлен на 40 процентов. В четырех территориях модернизированы зоны регистрации и ожидания приема специалистов в пяти медорганизациях.

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