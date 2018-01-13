В праздники его посетили 27 тысяч человек.

Гора Белая стала самым посещаемым туристическим объектом Свердловской области в новогодние праздники. Ее, по данным регионального Центра развития туризма, посетили 27 000 человек.

В пятерку наиболее посещаемых также вошли природный парк "Оленьи ручьи" (3000 человек), Невьянский государственный историко-архитектурный музей (2800 посетителей), Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова (2800), Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" (2100) и Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (1300 человек), рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.