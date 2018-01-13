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В Екатеринбурге передвинут 42 остановки транспорта12 января в 16:26

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Для удобства пассажиров.

Мэрия Екатеринбурга в 2018 году планирует изменить местоположение 42 остановок, приблизив их к месту пересадки на другие маршруты и виды общественного транспорта. Об этом председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов рассказал в программе "Сумма мнений" на ЕТВ.

"Яркие примеры таких транспортных узлов - перекрестки улиц Ленина и Луначарского, а также улиц Луначарского и Малышева. Здесь будут размещены новые остановочные комплексы, эскизы которых уже утверждены. Появятся и новые остановки автобусов там, где их ранее не было. Например, на улице Кировоградской", - заявил чиновник.

Он также добавил, что в первой половине 2018 года мэрия намерена установить 50 электронных табло на остановках общественного транспорта, подобных тому, которое есть у Главпочтамта, передает "Уралинформбюро".

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