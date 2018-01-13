Жизнью Екатеринбурга будет "рулить" Единый центр12 января в 17:17
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Начиная с марта 2018 года.
В Екатеринбурге появится Единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР), который скоординирует все сферы жизни города. Функционировать он начнет в марте 2018 года.
К настоящему моменту завершены капитальный ремонт здания на Радищева, 51 и оснащение необходимым оборудованием. Из бюджета Свердловской области на это было потрачено 85 миллионов рублей, выделенных по указу губернатора Евгения Куйвашева.
ЕЦОР будет занимать несколько помещений, в которых разместятся специалисты оперативных и коммунальных служб. Кроме них в Едином центре "поселятся" сотрудники, отвечающие за улично-дорожную сеть, транспорт, экологическую и информационную безопасность, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального правительства.
В центр будут поступать данные с городских камер наблюдения. С помощью специальной техники специалисты смогут в онлайн-режиме решать возникающие проблемы горожан. Кроме того, центр, как предполагается, улучшит качество управления силами быстрого реагирования при внештатных ситуациях.
Свердловская область оказалась одним из 10 регионов, имеющих подобные центры комплексного мониторинга. По словам министра общественной безопасности Среднего Урала Александра Кудрявцева, реализация такого проекта – существенный вклад в создание комфортных и безопасных условий для уральцев.
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