В Екатеринбурге появятся новые "выделенки"12 января в 17:48
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В 14 местах.
В Екатеринбурге в текущем году новые выделенные полосы появятся еще на 14 участках городской дорожной сети. Об этом в программе "Сумма мнений" на ЕТВ рассказал председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов.
По его словам, в конце прошлого года мэрией была создана специальная рабочая группа, куда вошли представители ГИБДД и чиновники из комитета, поэтому теперь вопрос по организации "выделенок" на дорогах решается куда быстрее.
Стоит напомнить, что летом прошлого года ГИБДД раскритиковала мэрию Екатеринбурга за организацию выделенных полос для общественного транспорта. Яблоком раздора стала разметка, нарисованная на перекрестке Малышева и Гагарина, а также на отрезке улицы Розы Люксембург между Малышева и Декабристов. Автоинспекторы посчитали, что "выделенки" на этих участках нанесены с нарушением правил и создают конфликт пешеходных и транспортных потоков, после чего выдали мэрии предписание демонтировать их. Городские власти попытались отстоять свою правоту в суде, но проиграли тяжбу и демонтировали "выделенку" на перекрестке Малышева - Гагарина, но повесили туда "кирпич".
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