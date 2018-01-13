Свердловчане проголосуют за приоритетные объекты благоустройства12 января в 18:25
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Уж в марте 2018-го.
Жители свердловских муниципалитетов смогут самостоятельно выбрать приоритетные объекты для проведения ремонтных работ и реконструкции. Рейтинговое голосование за очередность и приоритеты благоустройства общественных территорий населенных пунктов на 2018 и 2019 годы стартует уже в марте. Об этом 12 января заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
"С учетом изменений федеральных правил предоставления субсидий на поддержку субъектов страны в реализации программ формирования комфортной городской среды, Минстроем РФ определены новые требования к выбору общественных территорий. Начиная с этого года, определять их путем рейтингового голосования будут сами жители. Это позволит, во-первых, оценить востребованность каждого из объектов, во-вторых - объективно выстроить очередность их благоустройства", - сказал глава ведомства.
Рейтинговое голосование как залог для получения финансовой поддержки является обязательным для 47 территорий. Это все без исключения населенные пункты с количеством жителей свыше 20 тысяч человек, подчеркнул глава ведомства.
Стоит отметить, что по итогам благоустройства за 2017 год пилотный проект по формированию комфортной городской среды на Среднем Урале признан востребованным жителями и успешно реализованным. Плановые работы на всех объектах - 99 дворовых и 34 общественных территориях проведены в полном объеме.
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