Рублем.

Депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев передал благотворительное пожертвование наместнику Крестовоздвиженского мужского монастыря игумену Флавиану. Обители, которая находится в Октябрьском районе Екатеринбурга, парламентарий жертвует средства не в первый раз, передает "Уралинформбюро".

Денежные средства были направлены на покупку билетов для воспитанников воскресной школы при монастыре, которых отправили на Архиерейскую елку и на концерт детского кубанского казачьего хора.

"Еще в 2016 году при моей поддержке была воплощена давняя задумка игумена Флавиана о создании иконы "Собор Екатеринбургских святых". Сегодня икона украшает одну из стен монастыря. К сожалению, его убранство остается весьма скромным", - рассказал агентству Евгений Зяблицев.

Сейчас в монастыре ведется работа по созданию иконостаса в храме. Средства собирают всем миром, и парламентарий тоже решил внести посильную лепту.