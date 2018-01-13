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Свердловский депутат поддержал мужской монастырь12 января в 17:56

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Рублем.

Депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев передал благотворительное пожертвование наместнику Крестовоздвиженского мужского монастыря игумену Флавиану. Обители, которая находится в Октябрьском районе Екатеринбурга, парламентарий жертвует средства не в первый раз, передает "Уралинформбюро".

Денежные средства были направлены на покупку билетов для воспитанников воскресной школы при монастыре, которых отправили на Архиерейскую елку и на концерт детского кубанского казачьего хора.

"Еще в 2016 году при моей поддержке была воплощена давняя задумка игумена Флавиана о создании иконы "Собор Екатеринбургских святых". Сегодня икона украшает одну из стен монастыря. К сожалению, его убранство остается весьма скромным", - рассказал агентству Евгений Зяблицев.

Сейчас в монастыре ведется работа по созданию иконостаса в храме. Средства собирают всем миром, и парламентарий тоже решил внести посильную лепту.

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