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Екатеринбург отрепетирует празднование 300-летнего юбилея12 января в 18:43

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В свой 295-й день рождения.

В мэрии Екатеринбурга приступили к подготовке празднования 295-летия уральской столицы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В 2018 году День города пройдет 18 августа, в третью субботу последнего летнего месяца. Он станет генеральной репетицией празднования 300-летнего юбилея уральской столицы.

Общая концепция торжества уже определена. По словам начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, праздник пройдет в формате глобального мультижанрового фестиваля.

Центр города поделят на грандиозные тематические зоны. В историческом сквере разместится зона театрального карнавала, а площадь 1905 года станет музыкальной площадкой, где в финале Дня города пройдет городская дискотека.

Планируется, что в отдаленных районах Екатеринбурга также будут организованы специальные праздничные площадки – специально для тех, кто не сможет выехать в центр. Завершится День города фестивалем фейерверков. Организаторы рассматривают возможность продлить праздник на час и запустить получасовой праздничный салют в 23:00.

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