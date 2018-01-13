До тринадцати.

Министерство внутренних дел определило список зарубежных стран, разрешенных для отдыха сотрудников. Об этом 12 января 2018 года сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В утвержденный список попали всего 13 стран, преимущественно бывших союзных республик СССР. Отдыхать в 2018 году полицейские будут в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Китае, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии, а также во Вьетнаме и на Кубе.

Эксперты АТОР отмечают, что из пляжных направлений в перечне представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. Другие страны являются преимущественно экскурсионными направлениями и зачастую ограничены сезонностью и высокой ценой перелета. Особое удивление у специалистов вызывает наличие в списке Туркменистана. Получить визу в эту страну россиянам достаточно сложно, а потому организованный туризм в Туркменистан отсутствует, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в этом году в список не попали Турция, Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма и Никарагуа, разрешенные к посещению в 2015-2016 годах.