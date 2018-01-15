Вместо штрафа.

Денежное наказание за побои планируется исключить из административного кодекса, оставив в качестве наказания драчунам лишь административный арест и обязательные работы. Скорректировать законодательство МВД и Минюсту рекомендовала правительственная комиссия по профилактике правонарушений, под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева, передает "Уралинформбюро".

Внести изменения в статью 6.1.1 КоАП РФ "Побои" предлагается до 1 июня 2018 года.

На данный момент за побои действует несколько видов наказаний: штрафы (от 5000 до 30 000 рублей), до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Штраф, исходя из протокола комиссии, необходимо сохранить в виде исключения для лиц, не подлежащих административному аресту или наказанию в виде обязательных работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями.

Кроме того, МВД прорабатывает вопрос об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях.

"В случае причинения только физической боли, фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования", - пояснили "Известиям" в пресс-центре ведомства.

Речь идет не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую назначают правоохранительные органы в процессе расследования, добавили правоохранители.

Под побоями в законодательстве подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья. Как уголовное преступление их продолжают квалифицировать, если они нанесены повторно, "из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".

Летом 2016 года произошла декриминализация статьи о побоях, а в начале 2017-го из уголовного правонарушения в административные перевели побои в семье, если они совершены впервые. По данным специалистов, после введения административного нарушения за рукоприкладство в семье, количество вызовов по этой причине увеличилось в разы. В полиции поясняют, что после декриминализации статьи о побоях пострадавшие перестали скрывать их от полиции.

Депутаты Госдумы РФ в настоящее время готовят закон о профилактике домашнего насилия. Народные избранники намерены запретить агрессорам приближаться к пострадавшим. Приступить к обсуждению проекта парламентарии планируют в ближайшие месяцы.

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