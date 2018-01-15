Дав небольшую передышку.

Начало рабочей недели порадует свердловчан теплой погодой. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, днем 15 января 2018 года столбики термометров поднимутся до минус 2 градусов, в низинах - лишь до минус 12. Однако все испортит сильный ветер, скорость которого будет достигать 16 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

16 января ожидается до 5 градусов ниже нуля. 17 января похолодает до минус 9.

Ночи по-прежнему будут морозными: термометры покажут 10-15 градусов со знаком "минус", в горах и низинах - до минус 26.

Екатеринбург стужа обойдет стороной. Днем в понедельник потеплеет до минус 4, пройдет снег, ветер - с порывами до 13 метров в секунду. Во вторник будет на градус холоднее. В среду синоптики сулят уже 10 градусов ниже нуля без осадков. К Крещению, 19 января, подморозит до минус 12 днем и 18-20 - ночью.