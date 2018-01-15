×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Морозы вернутся на Средний Урал к КрещениюСегодня в 09:30

  • Текст

Дав небольшую передышку.

Начало рабочей недели порадует свердловчан теплой погодой. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, днем 15 января 2018 года столбики термометров поднимутся до минус 2 градусов, в низинах - лишь до минус 12. Однако все испортит сильный ветер, скорость которого будет достигать 16 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

16 января ожидается до 5 градусов ниже нуля. 17 января похолодает до минус 9.

Ночи по-прежнему будут морозными: термометры покажут 10-15 градусов со знаком "минус", в горах и низинах - до минус 26.

Екатеринбург стужа обойдет стороной. Днем в понедельник потеплеет до минус 4, пройдет снег, ветер - с порывами до 13 метров в секунду. Во вторник будет на градус холоднее. В среду синоптики сулят уже 10 градусов ниже нуля без осадков. К Крещению, 19 января, подморозит до минус 12 днем и 18-20 - ночью.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×