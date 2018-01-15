На перелеты из Москвы, Питера и Екатеринбурга.

15 января 2018 года у клиентов "Уральских авиалиний" есть возможность купить билеты на ряд направлений со скидкой. Осуществить перелет в рамках акции можно до 20 апреля включительно. Распродажа проводится в мобильном приложении Uralairlines, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Дисконт распространяется на рейсы из Москвы в Иркутск (от 10 000 рублей в одну сторону), Читу (от 12 000 рублей), Омск (от 4 500 рублей), Барнаул (от 6 000 рублей), Новосибирск (от 5000 рублей) и Кемерово (от 6 000 рублей), а также из Санкт-Петербурга в Читу (от 11 000 рублей) и из Екатеринбурга в Хабаровск (от 12 000 рублей). Дополнительно взимается сбор RI - от 116 до 186 рублей за билет.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь-ноябрь 2017 года ее услугами авиакомпании воспользовались 7,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов - 43 авиалайнера европейского концерна Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).