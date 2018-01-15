Включив в реестр памятников.

Эксперты из Тюмени рекомендовали областному Управлению по охране и использованию объектов культурного наследия включить в реестр памятников здание "Детского сада городка юстиции" на улице Малышева — более известное как "дом-улитка". Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Как сообщается в акте экспертизы, проведенной искусствоведом Еленой Козловой-Афанасьевой, детский сад является частью архитектурного комплекса, построенного в начале 30-х годов прошлого века. Кроме "дома-улитки", в это комплекс входили также корпус Свердловского областного управления исправительных учреждений (ныне ГУФСИН), здание облсуда и жилой дом для сотрудников пенитенциарного учреждения.

По предположению эксперта, "дом-улитка" был возведен по проекту архитектора Сергея Захарова, создателя гостиницы "Большой Урал" и комплекса зданий Облисполкома на площади Труда. Это было одно из первых зданий в городе, построенных специально для размещения детского дошкольного учреждения.

Впоследствии рядом с ним появилось несколько хозяйственных пристроек. В данный момент в помещении памятника находятся турфирма, хостел и спортклуб. Однако здание сумело сохранить свое оригинальное объемно-пространственное решение, этажность и особенности декоративной структуры фасадов, говорится в акте обследования.

Заказчиком экспертизы выступила общественная организация "Уральский хронотоп". Как пояснил в беседе с "Уралинформбюро" руководитель организации Олег Букин, до недавнего времени "дом-улитка" находится в статусе "выявленного памятника" — но в официальный реестр ОКН здание пока не включено.

"В разное время появлялись планы по застройке этой территории, и была опасность сноса этого здания, — сообщил Букин. — Мы это уже проходили в ситуациях со зданиями по Вайнера, 58 и Куйбышева, 41. Но этот объект обладает высокой архитектурной и художественной ценностью. Надеемся, что Управление включит его в реестр уже через пару месяцев, и тогда процесс его защиты будет необратим".