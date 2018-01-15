С проверками.

В Уральском федеральном округе спасатели и представители местных властей отправятся на поиски несанкционированных ледовых переправ. Работа проводится по поручению Сибирского регионального центра МЧС РФ. Закрыть все нелегальные зимники в регионе должны до конца января, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Официальные переправы обустроят по правилам безопасности и запустят только после положительного заключения инспекторов по маломерным судам МЧС России.

Поводом для инспекций стал несчастный случай в Иркутской области. На несанкционированной переправе под лед провалились два большегрузных автомобиля – бензовоз и автокран. Обошлось без жертв.