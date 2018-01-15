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Корь не пройдет: санврачи усилили контроль на российской границеСегодня в 10:46

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За гостями из Европы и Украины.

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах РФ из-за продолжающейся эпидемии кори в Европе и на Украине. Путешественников просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Наиболее сложная ситуация - в Италии, Румынии и Германии, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе федерального надзорного ведомства, сославшись на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

С января по октябрь 2017 года года в странах Европы заболеваемость корью в три раза превысила уровень 2016-го.

На Украине за 11 месяцев прошлого года зафиксировали 3 382 случая заражения корью. Больше всего заболевших в Ивано-Франковской (1049), Одесской (931) и Закарпатской (416) областях. В Одесской области зарегистрированы пять летальных случаев, трое умерших – дети.

"Основной причиной продолжающейся вспышки Министерство здравоохранения Украины считает низкий охват плановой иммунизацией против кори среди детей, который по итогам 2016 года составил менее половины от необходимого количества. Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10 стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций – кори, дифтерии и коклюша", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось ранее, осенью 2017 года в уральской столице корью заразилась женщина, приехавшая с Украины. После этого заболел школьник, живший с ней в одном подъезде.

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