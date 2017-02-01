За минувший год.

В 2017 году благотворительный фонд "Металлург" (крупнейший благотворитель – Магнитогорский металлургический комбинат) направил на выполнение программы "Сохрани свое здоровье" 51 миллион рублей.

В рамках данного направления комплексной программы "Забота" пожилым магнитогорцам оказывается материальная помощь на покупку медикаментов и проведение дорогостоящих операций, предоставляются социальные и медицинские услуги. Заявления на финансовую поддержку рассматривает комиссия, в которую входят ведущие специалисты здравоохранения города, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

За минувший год матпомощь на проведение высокотехнологичных операций получил 91 пенсионер. Еще 131 человеку фонд помог оплатить замену хрусталика, один из пациентов был направлен в екатеринбургский филиал МНТК "Микрохирургия глаза". 335 пожилых людей получили компенсацию затрат по протезированию зубов. Продолжалась работа по обеспечению инвалидов средствами реабилитации.

Бесплатные путевки в санатории ММК "Ассы", "Юбилейный", "Металлург" (Ессентуки), а также профилакторий "Южный", дома отдыха "Березки" и "Абзаково" получили 1 046 человек пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. В медицинском центре фонда "Металлург" получили лечение 1 260 пожилых магнитогорцев, в гериатрическом центре - 300.