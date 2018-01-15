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Фастфуд удивил ученых новой "вредностью"Сегодня в 11:17

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Для иммунной системы.

Гамбургеры и картофель фри способны вызывать реакцию иммунной системы, подобную той, что возникает при инфекциях. К такому выводу пришли ученые Боннского университета, когда изучали "западную диету", характеризующуюся высокой калорийностью и огромных содержанием жиров и углеводов, сообщает ресурс Medicalxpress.

Подобная "диета", основанная на частом употреблении фастфуда, усиливает риск хронических воспалительных процессов и таких заболеваний, как диабет и артериосклероз, передает "Уралинформбюро".

Специалисты провели эксперименты на мышах, которые в течение месяца питались высококалорийным кормом с низким содержанием клетчатки. В итоге в организме грызунов развились воспалительные процессы, а в крови отмечались большие количества гранулоцитов и моноцитов - белых кровяных клеток (лейкоцитов), участвующих в борьбе против патогенных агентов.

Оказалось, что пища с большим содержанием углеводов и жиров активирует специфические гены в кроветворных клетках костного мозга. Эта ДНК отвечает за рост тканей и созревание клеток. После перехода на обычный корм острое воспаление исчезло, однако даже через четыре недели соответствующие гены были активны.

Показано, что важную роль в активации воспаления играют инфламмасомы NLRP3 - белковые комплексы внутри иммунных клеток, которые обычно запускают реакцию воспаления при контакте с микроорганизмами. Однако пока неизвестно, каким образом NLRP3 реагирует на высококалорийную пищу.

Исследователи пришли к выводу, что диеты с низким содержанием углеводов и жиров позволят снизить как темпы распространения ожирения среди людей, так и уменьшить риск хронических заболеваний.

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