Перед праздниками.

В преддверии Нового года молодые металлурги ММК и представители Общероссийского народного фронта сдали кровь для жителей Южного Урала.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", предприятие стало настоящей "кузницей донорских кадров". Многие сотрудники завода регулярно сдают кровь, а некоторые старательно идут к званию почетного донора.

По словам заведующей магнитогорского отделения областной станции переливания крови Елены Родионовой, во время длительных праздников есть большой риск травм и всевозможных кровотечений, от чего возникает и дефицит донорского "материала".

"Мы рады сотрудничеству с союзом молодых металлургов. Это молодые ребята, которые готовы по первому зову прийти и сдать кровь", – отметила она.

Заместитель председателя Союза молодых металлургов Дмитрий Казаков подчеркнул, что на станции переливания ждут не только обладателей редких групп, но и более распространенных.

Стать донором могут все, кто здоров и уже отпраздновал совершеннолетие. Однако отбор строг: медики тщательно проверяют собранный материал на соответствие всем параметрам и отсеивают тех, кто болен.