По Екарте.

В столице Урала с 15 января 2018 года изменилась стоимость проездного билета по одному из льготных тарифных планов "ЕКарты". Соответствующая информация содержится в постановлении горадминистрации, передает "Уралинформбюро".

Месячный билет на четыре вида транспорта с лимитом в 40 поездок теперь обойдется в 450 рублей, что на семь рублей больше прежней цены. Новый ценник уже размещен на официальном сайте "ЕКарты".

Стоит отметить, что с 1 февраля в Екатеринбурге появятся новые тарифные планы "30 минут" и "60 минут". По первому можно будет проехать в трамваях, троллейбусах и автобусах, в том числе в частных, за 28 рублей, по второму - за 40.

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