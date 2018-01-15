На очереди - центр города.

В Екатеринбурге стартовали работы по унификации внешнего вида остановочных комплексов. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", они будут выполнены в серо-зеленой гамме и снабжены логотипом Екатеринбурга.

Дизайн новых остановочных комплексов был утвержден в июне 2017 года в ходе конкурса, организованного городским департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Победителем конкурса тогда стала архитектурная мастерская "Эстаер".

График установки новых объектов уже составлен, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. Первый серо-зеленый остановочный комплекс строится на углу улиц Крауля и Заводской.

Ранее в интервью программе "Сумма мнений" на ЕТВ председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов в качестве вероятных адресов размещения новых остановок назвал образуемые пересадочные узлы на перекрестках улиц Ленина - Луначарского и Луначарского - Малышева.

Мэрия Екатеринбурга в первый половине 2018 года также намерена установить на 50 остановках общественного транспорта электронные табло, информирующие пассажиров о графике движения автобусов, троллейбусов и трамваев.

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