×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Перекраска" остановок Екатеринбурга началась с ВИЗаСегодня в 11:22

  • Текст

На очереди - центр города.

В Екатеринбурге стартовали работы по унификации внешнего вида остановочных комплексов. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", они будут выполнены в серо-зеленой гамме и снабжены логотипом Екатеринбурга.

Дизайн новых остановочных комплексов был утвержден в июне 2017 года в ходе конкурса, организованного городским департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Победителем конкурса тогда стала архитектурная мастерская "Эстаер".

График установки новых объектов уже составлен, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. Первый серо-зеленый остановочный комплекс строится на углу улиц Крауля и Заводской.

Ранее в интервью программе "Сумма мнений" на ЕТВ председатель городского комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов в качестве вероятных адресов размещения новых остановок назвал образуемые пересадочные узлы на перекрестках улиц Ленина - Луначарского и Луначарского - Малышева.

Мэрия Екатеринбурга в первый половине 2018 года также намерена установить на 50 остановках общественного транспорта электронные табло, информирующие пассажиров о графике движения автобусов, троллейбусов и трамваев.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге унифицируют остановочные комплексы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×