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"Плюшкина" на полтора года лишила екатеринбургскую многоэтажку газаСегодня в 12:11

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Ее квартиру вскроют приставы.

Днем 15 января в столице Урала судебные приставы в присутствии коммунальщиков и представителей АО "Екатеринбурггаз" вскроют дверь в "нехорошую" квартиру дома №116 на улице Малышева. Из-за ее хозяйки, не пускающей газовиков проверить исправность оборудования, весь подъезд полтора года сидит без голубого топлива, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "ЖКХ Октябрьского района".

В августе 2017 года управляющая компания обратилась в суд с просьбой обязать женщину предоставить доступ к общему имуществу квартиры, которую она занимает. Кроме того жилье находится в антисанитарном состоянии - владелица держит несколько кошек и собак. Суд иск удовлетворил.

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