Боясь не попасть за границу.

В новогодние каникулы в екатеринбургском аэропорту Кольцово 7 свердловчан заплатили судебным приставам почти 600 тысяч рублей, чтобы улететь за границу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

По данным ведомства, на сегодняшний день в области выезд за границу запрещен более 50 тысячам свердловчанам-должникам. Чтобы жители региона спокойно отдохнули в праздники, в авиаузле сотрудниками службы было организовано круглосуточное дежурство. Все должники, погасившие "просрочку" по исполнительным листам в предпраздничные и праздничные дни, обращались в мобильный пункт судебных приставов, где им оперативно помогали снять ограничение для выезда за рубеж.

Также все посетители аэропорта Кольцово с 29 декабря по 9 января могли проверить в мобильном пункте, нет ли у них задолженностей, мешающих вылету за границу, и получить консультацию судебных приставов по возникшим вопросам.

Стоит отметить, что все свердловчане, планирующие заграничную поездку, всегда могут проверить, нет ли у них долгов, с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте регионального УФССП. О наличии "просрочек" также можно узнать через специальное приложение ведомства для мобильных устройств.