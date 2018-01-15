По чистоте и безопасности.

Екатеринбург занял 71 место в рейтинге городов, составленном экспертами портала Domofond.ru по результатам опроса жителей 250 крупных муниципалитетов России. Местные жители оценивали, насколько они довольны экологией, чистотой, услугами ЖКХ, соседями, транспортом и другими сферами жизни в своих районах, сообщает "Уралинформбюро".

По мнению участников опроса, хуже всего в столице Урала обстоит дело с экологией (174 место), чистотой улиц (150 место) и безопасностью (163 место). Зато по показателю стоимости жизни Екатеринбург занимает 9 строчку, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Тюмени, а также закрытым городам Северску (Томская область) и Сосновый бор (Ленинградская область).

Из городов Уральского федерального округа в ТОП-10 самых благополучных попало всего два муниципалитета: Ноябрьск (ЯНАО) и Ханты-Мансийск. Так, столица ХМАО попала в федеральную "десятку" по показателям безопасности и транспорта.

Тюмень выбилась на 14 место. По мнению горожан, там хорошо налажены сферы ЖКХ и транспорта.

По показателю чистоты улиц самым благополучным городом Урала стал Нижневартовск (5 место). Он же лидирует среди городов России и по уровню развития ЖКХ.

А вот Челябинск занял всего 205 место, Магнитогорск и Нижний Тагил — 151 и 164 места соответственно.

Победителями рейтинга Domofond.ru стали Анапа, Грозный и подмосковная Дубна. В роли аутсайдеров — Донской (Тульская область), Кызыл (Республика Тыва) и Гуково (Ростовская область).