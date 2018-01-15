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Путин упростит выплату пенсииСегодня в 15:23

  • Текст

По инвалидности.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру оформления пенсии по инвалидности. Меры по сокращению сроков и упрощению процедуры получения инвалидности кабмин должен разработать до 1 марта, передает "Уралинформбюро".

Изменения, предусматривающие возможность обмена документами между организациями здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы, должны быть внесены в приоритетный проект "Электронное здравоохранение", пишет газета "Известия".

Подчеркивается, что обмен документами должен производиться без участия граждан, обращающихся за установлением инвалидности.

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