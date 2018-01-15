×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Ямал пришла "жара"Сегодня в 15:00

  • Текст

Аномальная для января.

15 января в Салехарде синоптики зарегистрировали аномально высокую температуру воздуха. В столице Ямала плюс 3, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая температура для города на Полярном круге – редкость. Но подобное случалось и раньше. Абсолютный январский максимум регистрировали в 1980 году. Тогда в Салехарде было плюс 3,5 градуса, передает "Уралинформюро".

Потепление принес атлантический циклон. Аномально высокая температура помешала открыть региональные зимние автодороги. При этом зимник Салехард-Надым, открытый накануне, 15 января закрыли.

В ближайшие дни в регионе прогнозируется похолодание.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×