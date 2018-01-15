Аномальная для января.

15 января в Салехарде синоптики зарегистрировали аномально высокую температуру воздуха. В столице Ямала плюс 3, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая температура для города на Полярном круге – редкость. Но подобное случалось и раньше. Абсолютный январский максимум регистрировали в 1980 году. Тогда в Салехарде было плюс 3,5 градуса, передает "Уралинформюро".

Потепление принес атлантический циклон. Аномально высокая температура помешала открыть региональные зимние автодороги. При этом зимник Салехард-Надым, открытый накануне, 15 января закрыли.

В ближайшие дни в регионе прогнозируется похолодание.