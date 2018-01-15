Как и финансовый сектор.

В Свердловской области финансовый сектор и IT оказались самыми открытыми сферами экономики для соискателей без опыта работы. 21% вакансий в этих отраслях подходил начинающим кандидатам, рассказали "Уралинформбюро"в пресс-службе Head Hunter Урал.

Также не требовался опыт для 17% вакансий в сфере телекоммуникаций и 12% – в гостиничном и ресторанном бизнесе. Самыми закрытыми для начинающих оказались "Добывающая отрасль" (1%) и "Энергетика" (1%). Всего в 2017 году 10% предложений о работе, из более 100 000 размещенных на портале, были опубликованы для кандидатов без опыта.

Средняя зарплата, на которую могли рассчитывать начинающие специалисты в Свердловской области – 28 500 рублей.